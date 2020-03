Essen: Handgreiflicher Streit zwischen zwei Familien - 58-Jähriger fährt 37-Jährigen an

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Die Polizei musste am Montag, 2. März, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Familien ausrücken. Gegen 16.15 Uhr kam es an der Ecke Weidkamp/Levinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Mitgliedern zweier Familien. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 37-Jähriger, ein 29-Jähriger, ein 35-Jähriger und eine 58-Jährige mit einem 58-Jährigen, einem 34-Jährigen und einer 39-Jährigen aneinander. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt sowie der 37-Jährige, der 35-Jährige und die 58-Jährige leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Während der Auseinandersetzung soll der 58-Jährige mit seinem Auto auf den 37-Jährigen zugefahren und diesem am Bein leicht berührt und leicht verletzt haben. Die Polizei hat daraufhin den Führerschein des 58-Jährigen sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 58-Jährigen und wegen Körperverletzungsdelikten gegen alle Beteiligte. /bw