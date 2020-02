Essen: Handfester Streit vor Wohnhaus auf Steeler Straße

Essen (ots) - 45138 E-Huttrop: Am Montag, 17. Februar, gegen 17.10 Uhr, kam es vor einem Wohnhaus an der Steeler Straße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Beteiligten. Zunächst gerieten ein 31-Jähriger und eine 24-jährige Bekannte des Mannes in einen verbalen Streit. Während der Auseinandersetzung kam ein 18-jähriger Freund der Frau hinzu, woraufhin nun der 31-Jährige und der 18-Jährige aneinander gerieten. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem beide leicht verletzt wurden. Der 18-Jährige soll dabei auch ein Reizstoffsprühgerät gegen den 31-Jährigen eingesetzt haben. Eine 39-jährige Zeugin sowie zwei 40-jährige Zeugen sahen die Auseinandersetzung und versuchten zu schlichten. Dabei wurde jedoch einer der Zeugen ebenfalls handgreiflich. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation etwas beruhigt, der 18-Jährige und der 31-Jährige schrien sich jedoch noch gegenseitig an. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten gegen den 18-Jährigen, den 31-Jährigen und den 40-Jährigen. /bw