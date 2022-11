Essen: Gruppierung zersticht Reifen von SUV in Bredeney - Zeugen gesucht

45133 E.-Bredeney:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9. November) wurden im Stadtteil Bredeney Reifen an mehreren PKW zerstochen. An den betroffenen Fahrzeugen, bei denen es sich um SUV handelt, wurden Flyer einer Gruppierung sichergestellt.

Bereits im September war die Gruppierung im Stadtteil Heidhausen aktiv: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5321874

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Da es sich möglicherweise um eine politisch motivierte Tat handelt, ermittelt der Staatsschutz.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Betroffen ist der Bereich Steinberg / Zeißbogen / Meisenburgstraße / Ruschenstraße / Georg-Baur-Ring / Walter-Sachsee-Weg. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./SoKo

