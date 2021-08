Essen: Gruppe von Unbekannten attackiert Jugendlichen - Zivilcourage verhindert vermutlich schlimmere Verletzungen

Als die Beamten kurze Zeit später an der Martinstraße eintrafen, fanden sie lediglich den verletzten Jugendlichen (16) sowie mehrere Zeugen vor. Einer von ihnen (24) gab an, mit seiner Bekannten (21) im Auto die Martinstraße entlang gefahren zu sein, als beide beobachteten, wie in Höhe der Haltestelle mehrere Personen einen am Boden liegenden Jugendlichen schlagen und treten.

Sofort hielten die beiden an, stiegen aus und schrien die Unbekannten an, während einer weiterer Zeuge (24) den Notruf wählte. Die Zivilcourage verfehlte ihre Wirkung nicht - schlagartig ließen die Unbekannten von dem 16-Jährigen ab und liefen in unterschiedliche Richtungen davon.

Der 16-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend seiner Mutter übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu den Unbekannten geben können. Dabei handelt es sich um etwa 5 bis 7 (vermutlich ausschließlich männliche) Personen im Alter zwischen etwa 15 und 20 Jahren. Nach Angaben der Zeugen sollen diese "südländisch" gewirkt haben.

