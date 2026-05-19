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Essen: Großeinsatz in U-Bahn-Station
In Essen ist es heute Mittag (19.5.) zu einem dramatischen Unfall mit einer U-Bahn gekommen. An der Station Hauptbahnhof wurde ein Mann zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt. Ein Großaufgebot von Rettungsdiensten war vor Ort.
Veröffentlicht: Dienstag, 19.05.2026 13:00
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Das Verkehrsunternehmen hatte für die Rettung des Mannes zwischenzeitlich den Verkehr über den Essener Hauptbahnhof weitestgehend eingestellt. Betroffen war u.a. auch die U18 nach Mülheim. Laut Feuerwehr musste die Bahn mit Hebekissen zur Seite gedrückt werden, um den Mann zu befreien. Er kam demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Essener Polizei geht davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt.
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