Essen: Großeinsatz gegen Betäubungsmittelkriminalität - mehrere Festnahmen durch Spezialkräfte - 1. Folgemeldung

45117 Essen-Stadtgebiete u.a.: Montagnachmittag (14. April) vollstreckte die Polizei Essen im gesamten Ruhrgebiet fünf Haftbefehle, durchsuchte zahlreiche Objekte und stellte dabei über 200 kg Marihuana, Bargeld, eine scharfe Schusswaffe und weitere Beweismittel sicher. Einzelne Beschuldigte weisen Bezüge zum Clanmilieu auf.

Nach ersten Hinweisen im Sommer 2023 richtete die Polizei Essen eine Ermittlungskommission ein. Intensive Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass eine Gruppe von mehreren Tätern internationalen Einfuhrschmuggel von Betäubungsmitteln aus dem Ausland in das Ruhrgebiet betrieben haben soll. Nach aktuellem Ermittlungsstand erhielt die Gruppe mehrere Großlieferungen im Monat. In den LKW befanden sich Kisten, in denen legale Waren mit Betäubungsmitteln vermischt waren. Außerdem nutzten die Täter bei ihrer konspirativen Arbeit Scheinfirmen, um die Einfuhr zu verschleiern und die Waren im Anschluss im gesamten Ruhrgebiet weiter zu verteilen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die Tatverdächtigen auf diese Weise monatlich Betäubungsmittel mit einem Marktwert von mehreren Millionen Euro erhalten und weiterverteilt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen fünf Männer im Alter zwischen 27 und 33 Jahren. Die Tatverdächtigen kommen aus verschiedenen Ruhrgebietsstädten und verfügen über die deutsche, syrische & libanesische, deutsche & libanesische, deutsche & türkische sowie die afghanische Staatsangehörigkeit. Bei den Tätern handelt es sich um Angehörige einer organisierten Bande. Einzelne Mitglieder weisen Bezüge zum Clanmilieu auf. Hierbei hatten die Täter eine strikte Hierarchie und eine klare Aufgabenverteilung.

Gestern Nachmittag (14. April) vollstreckte die Polizei Essen mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften die Haftbefehle und durchsuchte mehrere Wohnungen und Lagerhallen in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Duisburg.

Die Ermittler stellten hierbei u.a. über 200 kg Cannabis und Haschisch, über 30.000 Euro Bargeld, eine scharfe Schusswaffe, belastende Kommunikationsmittel und Firmenunterlagen sicher.

Die Ermittlungen dauern an./Wrk

