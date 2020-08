Essen: Großeinsatz der Polizei nach gewaltsamer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Zahlreiche Notrufe erreichten die Polizei Essen gestern Abend (11. August, gegen 23:23 Uhr) nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Altendorfer Straße, Ecke Serlostraße. Zeugen berichteten, dass beide Kontrahenten nach einem verbalen Streit plötzlich jeweils einen Schlaggegenstand hervorzogen und damit auf sich einschlugen. Hierbei verletzte ein 31-jähriger Georgier sein Gegenüber schwer. Der Mann stürzte benommen zu Boden. Trotzdem schlug der 31-Jährige weiter mit dem Schlagegenstand auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst die Schreie und das Herbeieilen mehrerer Zeugen führten dazu, dass der Angreifer abließ und in Richtung Helenenstraße fußläufig flüchtete. Während sich einige couragierte Anwohner um den schwerverletzten Mann kümmerten, verfolgten andere den flüchtigen Täter. Sie konnten ihn an der Helenenstraße einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Rettungskräfte transportierten den bislang unbekannten, schwerverletzten Mann in ein Essener Krankenhaus. Möglicherweise handelt es sich um einen 42-jährigen, ebenfalls aus Georgien stammenden Mann. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ist derzeit im Polizeigewahrsam. Die Hintergründe des Streits und der gewaltsamen Auseinandersetzung sind unklar. Hierzu ermittelt die Kriminalpolizei. Aufgrund einer Vielzahl von Schaulustigen auf der Altendorfer Straße wurden Unterstützungskräfte aus den benachbarten Polizeiinspektionen angefordert. Die Schaulustigen störten aber nicht den polizeilichen Einsatz. (ChWi)