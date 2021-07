Essen: Große Mengen Drogen und Bargeld gefunden - 3 Personen festgenommen

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Am Dienstag (13.07.2021) wurden große Mengen Drogen und Bargeld in Wohnungen in der Innenstadt sichergestellt. Insgesamt zwei mutmaßliche Dealer wurden festgenommen und sitzen seit dem 14.07.2021 in Untersuchungshaft.