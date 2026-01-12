Essen: Größte Eisbahn in NRW eröffnet

Die Eisbahn hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 23 Uhr, heißt es von den Betreibern. Besonders ist das zweistöckige Konzept - so etwas gibt es sonst nirgends in Deutschland. Für Gruppen stehen fünf Eisstockbahnen bereit, Jugendliche können am Wochenende zur Eisdisco kommen. Dazu gibt es ein großes mobiles Café mit warmen Getränken und Essen. Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Erst letzte Woche hatte die Eislaufbahn auf der Essener Zeche Zollverein geschlossen. Die Veranstalter meldeten mit fast 43.000 Besuchern einen neuen Rekord.