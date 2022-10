Essen: Größere Menge mutmaßlicher Drogen in Wohnung gefunden - Ermittlungen gegen Mieter

45127 E.-Westviertel: Zeugen fanden am Freitag, 30. September, eine größere Menge mutmaßlichen Marihuanas (ca. 20 kg) sowie Kokains (ca. 1 kg) in einem Apartment an der Jägerstraße. Da der Mietvertrag für das Apartment endete und die Wohnung geräumt werden sollte, betraten die Zeugen gegen 9.15 Uhr das Apartment und fanden dabei zahlreiche Tütchen mit augenscheinlich Marihuana sowie Kokain. Die Polizei stellte die Substanzen, welche noch genau beim LKA überprüft werden müssen, sicher und ermittelt nun gegen den 34-jährigen Mieter. /bw

