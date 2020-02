Essen: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Haftbefehl gegen 28-Jährigen vollstreckt

Essen (ots) - 45356 E.-Borbeck: Eine Zeugin hat am Dienstag, 11. Februar, gegen 8.25 Uhr, beobachtet, wie ein Mann eine Lärmschutzwand an der Levinstraße mit Graffiti besprühte. Sie alarmierte die Polizei, die einen tatverdächtigen 30-Jährigen in der Nähe antreffen konnte. Er hatte eine zum Graffiti passende Spraydose in seinem Rucksack dabei. Außerdem trafen die Beamten noch auf einen 28-jährigen Bekannten des mutmaßlichen Sprayers, gegen den ein offener Haftbefehl wegen eines Körperverletzungsdeliktes vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /bw