Essen: Graffiti an Baugerüst an Kirchturm gesprüht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 4. April, 21 Uhr, bis Sonntag, 5. April, 9 Uhr, die Verkleidung eines Baugerüstes mit Graffiti besprüht. Das Baugerüst befindet sich an einem Kirchturm an der Paßstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw