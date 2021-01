Essen: Gottesdienst mit fast 100 Personen aufgelöst

Ein Anrufer hatte der Polizei um 19:47 Uhr gemeldet, dass eine größere Anzahl an Menschen das Gotteshaus betreten habe. Als die Polizei kurze Zeit später mit der Hundertschaft eintraf, saßen 88 Erwachsene sowie 10 Kinder in der Kirche. Keine der anwesenden Personen trug einen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz oder hielt sich an den erforderlichen Mindestabstand. Auch wurde keine Liste der Teilnehmer zur Kontaktnachverfolgung geführt.

Aufgrund der massiven Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung wurde der Gottesdienst sofort beendet. Die knapp 100 Teilnehmer wurden aus der Kirche geführt und ihre Identitäten festgestellt. Bei ihnen handelt es sich überwiegend um rumänische Staatsbürger, die in Gelsenkirchen wohnen.

Gegen alle Erwachsenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben und an die Stadt Essen als zuständige Behörde weitergeleitet./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell