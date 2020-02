Essen: Golf-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle und leistet Widerstand - 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein Golf-Fahrer hat am Samstag, 1. Februar, versucht, sich auf der Kruppstraße einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 14.45 Uhr fuhr der 34-Jährige von der Hindenburgstraße über die Kruppstraße in Richtung der Auffahrt zur A 40. Kurz vor der Auffahrt ignorierte er die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und bog nach rechts auf ein dortiges Unternehmensgelände ab. Während der Golf noch rollte, stieg der Fahrer aus dem Wagen und lief in Richtung Huyssenallee davon. Das führerlose Fahrzeug rollte weiter, bis es gegen eine Mauer prallte und zum Stehen kam. Währenddessen nahm ein Polizist die Verfolgung des Flüchtigen auf. In einer verschlossenen Zufahrt zu einer Tiefgarage konnte er den Mann schließlich stellen und trotz dessen vehementer Gegenwehr festnehmen. Während der Festgenommene zur Polizeiwache gebracht wurde, nahmen weitere Einsatzkräfte den Verkehrsunfall auf und durchsuchten den Golf. In dem Auto fanden die Beamten eine fremde EC-Karte, die zuvor bei einem räuberischen Diebstahl abhandengekommen war, Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und eine griffbereite, durchgeladene Schreckschusswaffe. Außerdem waren an dem Golf entstempelte Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Auto gehörten. Auf seiner fußläufigen Flucht hatte der Mann außerdem eine Pfeife, die zum Drogenkonsum genutzt wird, verloren. Bei dem Versuch, sich der Festnahme zu widersetzen verlor er außerdem eine Dose mit augenscheinlich Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist und schon öfter polizeilich in Erscheinung getreten ist, meist wegen Betäubungsmitteldelikten. Zuletzt fiel der Mann bei einer Polizeikontrolle am 9. Januar an der Gladbecker Straße auf, über die in den folgenden Tagen ausführlich medial berichtet wurde. Ein Richter hat gestern Untersuchungshaft gegen den Mann ohne festen Wohnsitz angeordnet. /bw