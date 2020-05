Essen: Gewiefte Taschendiebe lenken Essener ab und stehlen Mobiltelefon - Städtische Ordnungskräfte verfolgen Diebe -

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Vier Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdiensts bemerkten gestern Abend (18. Mai gegen 19:30 Uhr) bei ihrem Streifengang am Hauptbahnhof drei lautstark streitende Männer (24/27/49). Während sie sich den Personen näherten, bemerkten sie, dass sich einer der Streithälse (27) unauffällig dem 49-jährigen Essener von hinten näherte und das in der Gesäßtasche befindliche Mobiltelefon stahl. Daraufhin schritten die städtischen Ordnungskräfte ein. Die beiden Tatverdächtigen, die möglicherweise den Streit provoziert und den anschließenden Diebstahl gemeinsam geplant hatten, flüchteten daraufhin in Richtung Bahnhof. Bei der Flucht schmiss der 27-Jährige zwei Mobiltelefone weg. Nachdem die Personen durch die Mitarbeiter des KOD gestoppt werden konnten, zückte der 24-Jährige ein Taschenmesser und hielt es bedrohlich in Richtung der Ordnungsdienstmitarbeiter. Diese konnten ihm das Messer aber kurz darauf wegnehmen. Die alarmierten Polizisten erschienen kurze Zeit später und übernahmen die beiden Männer. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen entdeckten sie noch ein Pfefferspray. Die beiden aus Algerien stammenden Männer sind keine Unbekannten. Während der 27-Jährige in Deutschland mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen ist, wies das polizeiliche Auskunftssystem für den 24-Jährigen eine internationale Akte auf. So wird er unter anderem in Frankreich sowie in der Schweiz gesucht. Sie wurden beide vorläufig festgenommen und sollen im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. (ChWi)