Essen: Gewalttätige Straßenräuber flüchten ohne Beute - Zeugensuche

Gegen 22:35 Uhr stand ein 56-Jähriger "Am Handelshof" am dortigen Zweirad-Parkplatz. Plötzlich traten drei unbekannte Männer an den Essener heran. Sie forderten von ihm, sein Geld herauszugeben, schlugen und traten ihn. Als der Überfallene zu Boden fiel, rannte das Trio ohne Beute davon.

Die Flüchtigen sollen zwischen 1,7 bis 1,8 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine dunkle Maske, eine schwarze Bomberjacke, eine Jeans und weiße Turnschuhe. Ein Komplize trug ebenfalls eine dunkle Maske sowie eine graue Sweatshirt-Jacke und dunkle Schuhe. Der Dritte im Bunde war mit einem grau-weißen Oberteil und dunklen Schuhen bekleidet. Alle Täter sprachen gebrochenes Deutsch.

Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

