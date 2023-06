Essen: Gewalttätige Auseinandersetzung in der Essener Innenstadt - 2. Folgemeldung

45127 E.-Stadtkern: Am Abend des 16. Juni kam es im Bereich der Innenstadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei großen Personengruppen. Dabei wurden nach aktuellem Kenntnisstand vier Polizeibeamte sowie mindestens zwei weitere Personen verletzt.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://essen.polizei.nrw/presse/gewalttaetige-auseinandersetzung-in-der-essener-innenstadt

Die Polizei Essen hat auch am vergangenen Wochenende mit einer Vielzahl von Kräften Kontrollen durchgeführt und deutliche Präsenz im gesamten Stadtgebiet gezeigt. Einsatzkräfte der Hundertschaft und des Streifendienstes kontrollierten gezielt Personengruppen und Fahrzeuge. Offensichtlich gelang es den Einsatzkräften dadurch, weitere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien zu verhindern.

Bei den vielen Personen- und Fahrzeugkontrollen stellten die Beamten unter anderem acht Waffen (eine Machete, mehrere verbotene Messer sowie Pfefferspray), knapp 28.000EUR Bargeld und kleinere Einheiten von Betäubungsmitteln sicher.

Beispielhaft fanden die Ermittler am Freitagabend bei einer Fahrzeugkontrolle in Altenessen knapp 27.000 Euro Bargeld und ein verbotenes Einhandmesser. Wegen des Verdachts des Wuchers und der Geldwäsche wurde das Geld ebenso beschlagnahmt, wie das Messer.

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten unter anderem eine zehnköpfige Personengruppe auf der Katernberger Straße. Bei der Durchsuchung eines 28-jährigen Esseners mit türkischer Staatsangehörigkeit stellten die Einsatzkräfte ein Messer sicher, das er versteckt an einer Halskette getragen hatte. In dem Fahrzeug des 28-Jährigen lag zudem eine Machete griffbereit in der Fahrertür. Einem ebenfalls 28-Jährigen (Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit) fiel während der Kontrolle ein verbotenes Einhandmesser aus der Hosentasche.

Nach einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagabend auf der Altendorfer Straße stoppten Beamte der Hundertschaft einen 30-jährigen Essener mit irakischer Staatsangehörigkeit. Die Kontrolle ergab, dass der 30-Jährige zwar nicht an dem Streit beteiligt war, aber bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und überstellten ihn der Justizvollzuganstalt.

Auch in den kommenden Tagen werden verstärkt uniformierte Einsatzkräfte auf den Straßen in Essen unterwegs sein, um durch vermehrte Kontrollen und ergänzende Präsenzmaßnahmen weitere Ausschreitungen zu verhindern./Wrk

