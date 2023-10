Essen: Gewalttätige Auseinandersetzung am Grendplatz - 1. Folgemeldung - Hinweisportal freigeschaltet

45276 E.-Steele: Am späten Sonntagabend (22. Oktober, gegen 22:50 Uhr) meldeten mehrere Anrufer der Polizei eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Grendplatz. Wir berichteten am 23. Oktober. Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gewalttaetige-auseinandersetzung-am-grendplatz

Die Polizei Essen hat hierzu ein Hinweisportal geschaltet. Wer über sachdienliches Foto- oder Videomaterial verfügt, wird gebeten, den Ermittlern dieses über das Hinweisportal unter https://nrw.hinweisportal.de/0809clankrim-essen zur Verfügung zu stellen. Auf Wunsch können Sie Ihre Aufnahmen auch anonym hochladen.

Hinweise zu den Tatverdächtigen, zum Tatablauf oder zu auffälligen Wahrnehmungen, nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen./SyC

