Essen: Gesuchter Kellereinbrecher auf frischer Tat geschnappt

45128 E.-Südviertel: Nach einem Kellereinbruch auf der Juliusstraße Sonntagmittag (20. März, 15:15 Uhr) konnte die Polizei einen bereits mehrfach gesuchten Einbrecher vorläufig festnehmen.

Vorausgegangen war eine Echtzeit Alarm-Einbruchsmeldung auf dem Handy des betroffenen Esseners (30).

Die alarmierten Beamten betraten den Keller des Mehrfamilienhauses und bemerkten einen aufgebrochenen Schließriegel an einem der Kellerabteile.

In einem Abstellraum vernahmen die Beamten Geräusche und forderten daraufhin den Einbrecher auf, aus seinem Versteck zu kommen. Da er jedoch den Aufforderungen nicht folgte, begaben sich die beiden Polizisten unter Vorhalt und Androhung des erst am Freitag neu eingeführten DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) in die Abstellkammer. Dort entdeckten sie den 35 Jahre alten Einbrecher, der sich widerstandlos festnehmen ließ.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus Mettmann mit sieben Haftbefehlen gesucht wurde und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist.

Er wurde vorläufig festgenommen.

Das Diebesgut konnte noch vor Ort den Eigentümern ausgehändigt werden. (ChWi)

