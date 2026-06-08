Essen: Gestohlenes Auto auf Verkaufsplattform entdeckt: 28-Jähriger vereinbart Treffen und zieht Polizei hinzu

Das Auto wollte sich der Mann nun in der Martin-Luther-Straße anschauen. Die Polizisten blieben mit dem Hagener in Kontakt und stellten sich im Nahbereich auf. Während die Einsatzkräfte und der 28-Jährige warteten, wurde durch den Verkäufer mehrfach der vereinbarte Treffpunkt geändert. Rund um die neuen Treffpunkte fiel den Beamten ein Renault Clio mit kroatischem Kennzeichen auf. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle.