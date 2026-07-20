Essen: Gescheiterter Überholversuch - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Um 20:36 Uhr fuhr ein 30-jähriger Oberhausener mit seinem Tesla auf der Ruhrallee in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Ahrfeldstraße versuchte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem grauen Mercedes C300e den Oberhausener über eine Haltestellenbucht von rechts zu überholen. Dies missglückte und es kam zur Kollision. Der Mercedes-Fahrer fuhr weiter, kam jedoch nur bis zur Einmündung Potthoffs Börde. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Aus dem Mercedes stiegen drei junge Männer und flüchteten zu Fuß. Zwei in die Potthoffs Börde, einer weiter in Richtung Innenstadt.