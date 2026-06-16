Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Leblose Person in Schönebeck

Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Deshalb hat die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tathergang dauern an. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Frintroper Straße am Samstag (13. Juni) oder Sonntag (14. Juni) verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro