Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach

Im Rahmen der fortlaufenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es nach der Tat des 46-Jährigen zu einer weiteren Gewalttat kam. Dabei wurde der Tatverdächtige schwer verletzt. Aufgrund des Verletzungsbildes sowie der Tatumstände zum Nachteil des 46-Jährigen wurde eine weitere Mordkommission eingerichtet.