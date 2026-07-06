Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach

45131 E.-Rüttenscheid: Am frühen Morgen des 5. Juli kam es im Rahmen einer Veranstaltung auf einem Parkplatz an der Giradetstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten drei Personen Stichverletzungen. Ein 56-Jähriger verstarb noch am Einsatzort. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.