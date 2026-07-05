Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach

Nach aktuellen Erkenntnissen verlor ein 56-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, der nicht Teil der ursprünglichen Auseinandersetzung war, am Einsatzort das Bewusstsein. Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes leiteten Polizisten zusammen mit Zeugen sofortige Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz der schnellen Hilfe verstarb der Kölner noch in der Nacht am Einsatzort. Die genaue Todesursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.