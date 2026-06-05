Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 34-Jähriger durch Stichwaffe schwer
Teilen:

Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 34-Jähriger durch Stichwaffe schwer

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 05.06.2026 12:45

Anzeige

45143 E.-Altendorf: Am Mittwochmittag (3. Juni) wurde ein Mann auf der Haus-Berge-Straße im Essener Stadtteil Altendorf mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingerichtet.

Anzeige

Zeugen meldeten gegen 12:19 Uhr eine schwer verletzte Person auf der Straße. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort den mit mehreren Stichen verletzten 34-jährigen Mann. Der Essener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.

Anzeige

Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest, bei dem es sich um einen 30-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit handelt. Ein Haftrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Untersuchungshaft an.

Anzeige

Hintergrund der Tat sind nach derzeitigen Erkenntnissen Streitigkeiten im familiären Umfeld. Die Polizei sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /aro

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige