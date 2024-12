Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Essen - Mehrere Festnahmen nach

45257 E.-Kupferdreh: Am Montagabend (2. Dezember) durchsuchten Kräfte der Polizei Essen ein Wohnhaus an der Kampmannbrücke in Kupferdreh.

Aus vorausgegangenen Observationsmaßnahmen hatten die Ermittler Hinweise darauf, dass aus einer dortigen Wohnung in größeren Mengen Cannabis gehandelt werden soll. Gegen 17:30 Uhr erfolgte der Zugriff. Die Ermittler konnten mehrere Kilogramm Cannabis sicherstellen und acht Personen vorläufig festnehmen.

Die Ermittlungen werden durch die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) geführt. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell