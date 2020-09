Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Essen - Kriminalpolizei richtet nach

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: In der Nacht von Samstag (5. September) zu Sonntag (6. September) meldeten sich Anwohner von der Gebhartstraße in Essen Holsterhausen, nachdem sie heftige Streitigkeiten und umherfliegende Gegenstände aus einer Wohnung vernahmen. Bei Eintreffen öffnete den Beamten ein augenscheinlich schwerverletzter Essener (30), der mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufwies, die Tür. In der Wohnung trafen die Beamten zudem auf eine 24-jährige Essenerin, die sofort aggressiv und lautstark die Polizisten beleidigte. Bei der Durchsuchung nach dem Tatmesser wehrte sich die Frau mit aller Kraft, schlug einer Beamtin mehrfach ins Gesicht und konnte erst mit mehreren Polizisten fixiert werden. Doch auch nach ihrer Fixierung beleidigte sie die Beamten aufs Übelste und spuckte ihnen ins Gesicht. Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte die Essenerin ihren Lebenspartner nach vorausgegangenen verbalen Streit mehrfach mit einem Messer. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und übernahm die Ermittlungen. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Essen folgend ordnete das Gericht Untersuchungshaft an. Die Staatsanwaltschaft wirft der 24-Jährigen gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. (ChWi)