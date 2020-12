Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 25-jährige Essenerin mit mehreren Stichen

Wir berichteten bereits über das Zielfahndungsnetzwerk ENFAST, bei dem es dank der nationalen und internationalen Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft Essen, Polizei Essen, dem LKA NRW und dem BKA, sowie den Polizeibehörden aus Dänemark und Norwegen zu einer raschen Festnahme eines Tatverdächtigen am 29. Oktober in Norwegen kam.

Der 21-jährige Syrer wurde am Abend des 20. Novembers von der Zielfahndung des LKA NRW an die Mordkommission "Mantel" überstellt. Die Mordkommission konnte den Tatverdacht gegen den 21-Jährigen weiter erhärten und den mutmaßlichen Täter mittlerweile an das AG Essen überstellen. Er befindet sich nun in der JVA Essen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der MK Mantel, insbesondere zu den weiteren Hintergründen der Tat, dauern an. /PaPe

