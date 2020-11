Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 25-jährige Essenerin mit mehreren Stichen

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: In den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 22. Oktober gegen 0:24 Uhr) kam es an der Weuenstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt - wir berichteten am 23. Oktober (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4742308).