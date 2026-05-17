Essen: Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mann schlägt mit Hammer auf

Der 41-Jährige hatte sich mit seiner ehemaligen Partnerin gegen 13 Uhr an der Rellinghauser Straße verabredet. Als die 37-Jährige eintraf, zog der Tatverdächtige unvermittelt einen Hammer und schlug mehrfach auf den Kopf der Frau. Zeugen gingen sofort dazwischen. Sie konnten den Mann überwältigen, ihm die Tatwaffe abnehmen und ihn festhalten, bis die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf. Weitere Zeugen kümmerten sich um die verletzte Frau, bis ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus fuhr.