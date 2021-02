Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen - Mordkommission ermittelt nach

Essen (ots) - Essen: Am Montag (1. Februar, 2:29 Uhr) verstarb in Essen eine Jugendliche aus Bochum an den Folgen ihres Ecstasykonsums - eine Mordkommission ermittelt jetzt in dem Fall.