Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Mordkommission ermittelt nach

45147 E-Holsterhausen: Am Freitagvormittag (25. August) gegen 11:20 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr und der Polizei zwei leblose weibliche Personen (44 & 13 Jahre) an einem Parkhaus der Virchowstraße. Die Rettungskräfte brachten die schwer verletzten Personen in das benachbarte Universitätsklinikum, wo sie kurz darauf verstarben. Eine unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtete Mordkommission fand Hinweise auf Gewalteinwirkungen gegen die 13-Jährige.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und konnte die beiden Frauen identifizieren: Es handelt sich um eine 44-jährige Frau aus Marl mit türkischer Staatsangehörigkeit und um ihre 13-jährige Tochter.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die 44-Jährige zunächst ihre Tochter tötete und sich im Anschluss selbst das Leben nahm, indem sie sich von dem Parkhaus stürzte.

Um kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken möchten wir betonen, dass keine der beiden durch den Einsatz einer Schusswaffe getötet wurde. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Wenn Sie am Vormittag des 25. August am Parkhaus der Virchowstraße 175 verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 beim KK11 der Polizei Essen./Wrk

