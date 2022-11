Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: Festnahme nach Fund von

45127 E-Ostviertel:

Am Freitagnachmittag (4. November) wurden Ordnungskräfte an der Ribbeckstraße auf einen 38-Jährigen aufmerksam. Bei einer Kontrolle konnte eine große Zahl an Verkaufseinheiten von vermeintlichen Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 17 Uhr befanden sich Mitarbeiter der gemeinsamen Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Essen und der Polizei Essen im Bereich des Essener Rathauses. Hier wurden sie während ihrer Präsenzstreife auf einen 38-jährigen Mann aufmerksam, der in den Büschen eines Vorgartens wühlte. Nachdem der Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft ein Paket aus den Büschen nahm, kontrollierten ihn die Ordnungskräfte. In dem Paket fanden sie über 100 einzeln verpackte Verkaufseinheiten von vermeintlichen Betäubungsmitteln auf.

Noch während der Kontrolle versuchte der Essener die Beweismittel aus der Hand eines Beamten zu schlagen und trat in Richtung der Einsatzkräfte. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die Beamten nahmen den 38-jährigen Essener vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen einen Untersuchungshaftbefehl. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten./Wrk

