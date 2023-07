Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: 36-Jähriger gesteht Tötungsdelikt

45138 E-Südostviertel: Am Montagmorgen (10. Juli) suchte ein 36-Jähriger eine Essener Polizeiwache auf und gab an, am letzten Wochenende eine Frau umgebracht zu haben. Einsatzkräfte fanden eine leblose Frau in einer Wohnung im Südostviertel. Der 36-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 8:40 Uhr meldete sich ein 36-jähriger Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit auf einer Polizeiwache. Er äußerte den Beamten gegenüber, dass er am letzten Wochenende eine Frau in ihrer Wohnung umgebracht habe.

Einsatzkräfte fanden daraufhin in einer Wohnung im Südostviertel eine leblose Frau auf. Eine hinzugerufene Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Sofort wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Frau konnte als 52-jährige Essenerin mit deutscher Staatsangehörigkeit identifiziert werden.

Nach einer umfangreichen Spurensicherung erfolgte die Obduktion der Essenerin. Diese bestätigte, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Essen ordnete ein Richter gestern Nachmittag Untersuchungshaft für den 36-Jährigen an.

Die Mordkommission hat nun die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die beiden Essener gekannt haben./Wrk

