Essen: Gemeinsame Kontrollstelle führt zu Erfolg - zahlreiche Fahrräder sichergestellt

45326 Essen-Altenessen: Am späten Mittwochabend (13. November) führte die Polizei Essen, unter Beteiligung der Ermittlungsgruppe Fahrrad und mit Unterstützung des Zolls, einen Kontrolleinsatz an der Straße Sulterkamp durch. Die Beamten stellten zahlreiche Fahrräder sicher und nahmen zwei Tatverdächtige fest.

Die Kontrollstelle wurde gegen 23:45 Uhr an einem Parkplatz der Straße Sulterkamp eingerichtet. Die Einsatzkräfte führten gezielte Anhalte- und Sichtkontrollen durch und überprüften Fahrzeuge aus Fahrtrichtungen Bottroper Straße und Hafenstraße. Insgesamt wurden rund 100 Fahrzeuge angehalten, 23 Fahrzeuge davon intensiv überprüft.

In einem angehaltenen Transporter entdeckten die Beamten drei, als gestohlen gemeldete Mountainbikes. Der 60-jährige kosovarische Fahrer aus Münster muss sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten. Die drei Fahrräder wurden sichergestellt.

Ein weiterer Transporter enthielt acht hochwertige Fahrräder, darunter fünf Pedelecs und drei Mountainbikes. Eines der Fahrräder war erst am selben Tag in Dülmen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Transporter wurde samt den Fahrrädern sichergestellt. Der 25-jährige serbische Fahrer aus Moers und sein 25-jähriger mazedonischer Beifahrer (ohne festen Wohnsitz) sind beide bereits mehrfach polizeilich wegen Bandendiebstahls in Erscheinung getreten. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Außerdem ergab sich bei dem 25-jährigen Fahrer der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums. Daher wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beifahrer wird zudem wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts ermittelt. / RB

