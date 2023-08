Essen: Geldbörse und Ehering aus Spind im Fitnessstudio entwendet - Fotofahndung

45326 E.-Altenessen:

Am 11. April dieses Jahres wurde ein Spind aufgebrochen und persönliche Gegenstände eines 44-Jährigen entwendet. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen - wer kennt die beiden abgebildeten Personen?

Am 11. April dieses Jahres gegen 18:35 Uhr wurde in der Herrenumkleide eines Fitnessstudios an der Wilhelm-Nieswandt-Allee der Spind eines 44-Jährigen aufgebrochen. Daraus wurden unter anderem eine Geldbörse und der Ehering des Esseners entwendet.

Nun sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach den beiden Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/113788

Wer kennt die abgebildeten Personen? Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

