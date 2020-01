Essen: Geburtstagsfeier im Kleingarten eskaliert - Zwei Verletzte, zwei Männer im Gewahrsam, mehrere Platzverweise

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: In einer Kleingartenanlage an der Straße "Im Mühlenfeld" kam es heute Nacht (5. Dezember) zu einem großen Polizeieinsatz, weil viele Beteiligte einer Geburtstagsfeier (17 bis 25 Jahre) offenbar in Streit gerieten.