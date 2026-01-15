Essen: Garageneinbrecher entwendet Werkzeuge - Fotofahndung

45131 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Garageneinbrecher. Am 5. August 2025 bemerkte ein Anwohner der Roswithastraße, dass die Seitentür seiner Garage aufgebrochen worden war und alarmierte die Polizei.