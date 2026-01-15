Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: Garageneinbrecher entwendet Werkzeuge - Fotofahndung
Teilen:

Essen: Garageneinbrecher entwendet Werkzeuge - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 15.01.2026 13:23

Anzeige

45131 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Garageneinbrecher. Am 5. August 2025 bemerkte ein Anwohner der Roswithastraße, dass die Seitentür seiner Garage aufgebrochen worden war und alarmierte die Polizei.

Anzeige

Die Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Mann am frühen Montagmorgen des 4. August gegen 5:15 Uhr gewaltsam die Tür aufgehebelt und mehrere Gartenwerkzeuge entwendet hatte. Hierbei filmte ihn eine Überwachungskamera.

Anzeige

Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Einbrechers geben können. Sie können das Bild unter dem folgenden Link abrufen:

Anzeige

https://polizei.nrw/fahndung/191763

Anzeige

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf. /Wrk

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige