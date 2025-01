Essen: Gästespieler während Eishockeyspiel bestohlen - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen: Am Rande einer Eishockeypartie entwendeten Unbekannte am Montagabend (30. Dezember) Wertgegenstände aus der Gästekabine. Ein Teil des Diebesguts konnte am Mittwoch an einem nahegelegenen Schulhof sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Montagabend fand um 18:30 Uhr in der Eissporthalle Essen-West an der Curtiusstraße die Eishockeypartie zwischen den Moskitos Essen und den Hammer Eisbären statt. Während des Spiels verschafften sich Unbekannte auf bisher ungeklärtem Weg Zutritt zu der Umkleidekabine der Gästemannschaft. Hier entwendeten sie zahlreiche Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.

Noch am Montagabend nahm die Polizei Essen eine Anzeige und die ersten Ermittlungen zum Tathergang auf. Nach aktuellem Erkenntnisstand muss sich die Tat zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr ereignet haben.

Am Mittwochnachmittag nahmen mehrere bestohlene Spieler Kontakt zur Polizei Essen auf, nachdem sie eines der entwendeten Smartphones über eine Software geortet hatten. Auf dem Schulhof der Gervinusschule konnten die Beamten zahlreiche Smartphones und technische Geräte sicherstellen, die zuvor bei dem Diebstahl entwendet worden waren. Der Schulhof ist nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können. Sollten Sie zur Tatzeit in der Eissporthalle oder danach auf dem Schulhof etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen.

Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK34 der Polizei Essen auf./Wrk

