Essen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

45239 E.-Heidhausen: Am Samstagabend (2. Mai) wurde eine Fußgängerin auf der Heidhauser Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 21 Uhr wollte eine 80-jährige Fußgängerin die Heidhauser Straße überqueren, als sie von einem 70-jährigen BMW-Fahrer erfasst und schwer verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr in Richtung Velbert, als es etwa in Höhe der Bushaltestelle "Essen Landwehr" zu dem Unfall kam. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte am Unfallort nicht ausgeschlossen werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren vor Ort, währenddessen war die Heidhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. zu melden. /bw