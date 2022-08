Essen: Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Brennender Trockner sorgt für Feuerwehreinsatz in der

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Samstag (20.08.2022) wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 18.41 Uhr schwarzer Rauch aus einem Einfamilienhaus in der