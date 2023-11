Essen: Fußgänger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben - Zeugen gesucht

45327 E.-Katernberg: Am Samstagabend (25. November) wurde ein 82-jähriger Essener beim Überqueren der Zollvereinstraße von einem PKW erfasst. Der 82-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, an denen er heute in einem Krankenhaus verstarb. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr überquerte der Essener mit seinem Hund bei starkem Regen und Dunkelheit vom Gerstekamp kommend die Fahrbahn der Zollvereinstraße. Als der 82-Jährige die Straße beinahe überquert hatte, wurde er von einem in Fahrtrichtung Katernberg fahrenden weißen VOLVO erfasst. Der 45-jährige Fahrzeugführer kümmerte sich umgehend um den schwer verletzten älteren Mann bis Rettungskräfte eintrafen.

Der 82-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht. Dort starb er heute Morgen (27. November) auf Grund der erlittenen Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und sucht nach Zeugen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Hey

