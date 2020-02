Essen: Fußgänger nach Unfall mit PKW flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt: Mittwochmorgen (5. Februar) gegen 8:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Seat Leon die Maxstraße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße. An dem dortigen Stoppschild hielt der Essener (43) zunächst an und bemerkte beim Anfahren einen Zusammenstoß. Eine Fußgängerin befand sich plötzlich rechtseitig des Fahrzeugs. Der 43-Jährige stieg aus und sprach mit der Frau, die trotz mehrfacher Nachfrage eine Verletzung verneinte. Sie lief daraufhin in Richtung Hindenburgstraße weg. Zwei weitere Passanten hatten den Unfall bemerkt und ebenfalls mit der Frau gesprochen. Auch sie haben den Unfallort daraufhin verlassen. Die Polizei sucht nun sowohl die Fußgängerin als auch die beiden Zeugen, die mit der Angefahrenen gesprochen haben. Die Fußgängerin ist zirka 1,6 Meter groß, zirka 25-35 Jahre alt, von normaler Statur und hat dunkle Haare. Sie trug eine dunkle Steppjacke und eine Tasche. Sie sprach nicht fließend Deutsch. Hinweise nimmt die Ermittlerin des Verkehrskommissariats 1, Verkehrsunfallaufnahmeteam unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)