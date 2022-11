Essen: Fünf Verletzte nach schwerem Unfall mit Sattelzug

45276 E-Steele: Weil am Montagabend (28. November) der 56-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor, kam es an der Bochumer Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Gespann touchierte einen Linienbus, fiel auf die Seite, prallte gegen 10 weitere PKW und beschädigte eine Ampelanlage. Vier Personen wurden schwer verletzt, ein Unfallbeteiligter erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 21:45 Uhr fuhr der 56-jährige Berufskraftfahrer über die Bochumer Landstraße in Richtung Essen-Steele. In Höhe der Steeler Bergstraße verlor er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Sattelzug und traf das linke Heck eines Linienbusses. Das Gespann kippte auf die Seite und schob insgesamt acht geparkte Autos ineinander. Im weiteren Verlauf rutschte der Sattelzug in zwei Wagen aus dem fließenden Verkehr und in eine Ampelanlage.

Durch die Rettungskräfte mussten insgesamt fünf verletzte Personen erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Vier Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt, ein Beteiligter blieb leicht verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Bergungsarbeiten liefen über die gesamte Nacht, sodass die Bochumer Landstraße bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden musste. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten noch in der Nacht umfassend die Unfallspuren. Erst am Dienstagmittag konnte die Unfallstelle nach 14 Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Auswertung der Unfallspuren sowie die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an./Wrk

