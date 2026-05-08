Essen: Fünf nachtaktive Kupferdiebe vorläufig festgenommen

Einem Streifenwagen, der auf der Norbertstraße in Richtung Alfredstraße unterwegs war, fiel gegen 1:30 Uhr ein PKW kurz hinter der Bushaltestelle "Polizeischule" auf - dieser stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße. Plötzlich liefen vier Personen vom Grünstreifen zum Wagen und starteten den Motor. Weil die Beamten sich vor den Wagen stellten, konnte dieser allerdings nicht anfahren. Während die Polizisten die vier Männer kontrollierten, stellten sie fest, dass ein weiterer Wagen auf dem Grünstreifen direkt neben einem Zaun geparkt war. In dem Transporter befand sich eine weitere Person. Zudem lagen abgeschnittene Starkstromkabel (hoher Kupferanteil) sowie abgetrennte Kupferdachrinnen darin.