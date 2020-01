Essen: Fünf Leichtverletzte nach handfestem Streit zwischen zwei Familien in Katernberg

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am Freitagabend, 10. Januar, eskalierte auf der Röckenstraße ein Streit zwischen zwei türkischstämmigen Familien. Gegen 19 Uhr geriet ein 30-Jähriger im Innenhof des Einfamilienhauses in Streit mit seinem 55-jährigen Schwiegervater, der dort zusammen mit zwei seiner Verwandten (34, 39) zu Besuch war. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden der 30-Jährige sowie ein 36 Jahre alter Verwandter von ihm von den beiden 34- und 39-jährigen Verwandten des Schwiegervaters gegen einen Zaun gedrückt und leicht verletzt. Nun kamen zwei Frauen (35, 57) hinzu, die den beiden Verletzten helfen wollten. Sie wurden von den drei Besuchern zu Boden gestoßen und dadurch ebenfalls leicht verletzt. Die 35-Jährige rief während der Auseinandersetzung wiederholt, dass die drei Besucher das Grundstück ihrer Familie verlassen sollen. Schließlich ließen die Beteiligten voneinander ab und warteten auf das Eintreffen der alarmierten Polizei. Der 55-Jährige gab gegenüber der Polizei an, während der Auseinandersetzung von der 57-Jährigen mit einem Regenschirm geschlagen worden zu sein. Er wurde jedoch nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten gegen alle Beteiligten und sprach einen Platzverweis gegen die Besucher aus. /bw