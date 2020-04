Essen: Frau von Nachbar in Garten eingesperrt - 48-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizisten

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Eine 56-Jährige alarmierte am Mittwoch, 15. April, gegen 22.15 Uhr, die Polizei, weil sie von ihrem Nachbarn und dessen Bruder im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Straße Nottebamskamp eingesperrt worden war. Als die Beamten eintrafen, klopften sie mehrfach an Tür und Fenster der Erdgeschosswohnung, in der sich der Nachbar und sein 48-jähriger Bruder aufhalten sollten. Plötzlich hörten die Beaten Rufe einer Frau aus der Wohnung und öffneten daraufhin gewaltsam die Wohnungstür. In der Wohnung befanden sich der 39-jährige Mieter sowie dessen 48-jähriger Bruder. Die Nachbarin stand im Garten vor einem auf Kipp stehenden Fenster der Wohnung. Um die Frau aus dem Garten zu befreien, mussten die Beamten im Hausflur eine Stahltür aufschließen. Als die Polizisten anschließend den Nachbarn und seinen Bruder zum Sachverhalt befragen wollten, wurde der 48-Jährige zunehmend aggressiv. Als er gegen einen Beamten die Fäuste erhob, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der 39-Jährige verhielt ich dagegen ruhig und leistete keinen Widerstand. Der Bruder wurde zur Polizeiwache mitgenommen, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Auf der Wache beruhigte er sich wieder, sodass er nach Abschluss der Maßnahmen entlassen werden konnte. Gegen die Geschwister wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt. Außerdem erstatteten die Beamten Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 48-Jährigen. /bw