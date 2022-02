Essen: Frau stürzt in Straßenbahn, nachdem diese wegen eines PKW notbremsen muss - Zeugen gesucht

45138 E.-Südostviertel: Am Montagnachmittag (14. Februar) kam es auf der Steeler Straße gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau verletzt wurde - die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Straßenbahn befuhr die Steeler Straße in Richtung Steele. An der Kreuzung Kurfürstenstraße, wo es zu einer Fahrbahnverengung von zwei Streifen auf einen kommt, musste der 58-jährige Straßenbahnfahrer eine Notbremsung einleiten, um so einen Zusammenstoß mit einem weißen PKW, der sich plötzlich vor ihm einfädelte, zu verhindern. Es kam zu keiner Kollision, allerdings stolperte eine 35-jährige Frau in Folge dieser Notbremsung in der Straßenbahn und verletzte sich. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen PKW, der sich von der Unfallstelle entfernte, weil er vermutlich nichts von dem Unfall mitbekam. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Kastenwagen (Lieferfahrzeug für Apotheken) handeln.

Zeugenhinweise erbittet das Verkehrskommissariat 2 unter der 0201/829-0./SyC

