Essen: Frau stürzt aus bislang unbekannten Gründen bei Fahrradunfall und erleidet schwere Verletzungen - Polizei sucht

Essen (ots) - 45133 E. - Bredeney: Am Samstagnachmittag, den 30. Mai gegen 15:30, kam es auf der Bredeneyer Straße in Essen zu einem schweren Fahrradunfall. Dabei befuhren zwei junge Frauen die Bredeneyer Straße in absteigender Richtung mit ihren Rädern. Kurz nach der Einmündung Walter-Sachsse-Weg hörte die junge Frau ihre Freundin etwa zehn Meter vor sich stürzen. Bei dem Sturz erlitt die junge Frau schwere Verletzungen, sodass sie umgehend ins Uni-Klinikum Essen gebracht wurde. Beide Frauen trugen keinen Fahrradhelm. Da die Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. /JuBu